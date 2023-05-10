Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, находящихся в запасе, передаёт BaigeNews.kz.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе два пункта указаны как "для служебного пользования". Также сказано, что граждан будут призывать для прохождения сборов в рядах Вооруженных сил, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности.

О количестве призванных ничего не сказано.