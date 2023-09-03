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Путин обсудит с Эрдоганом возможность возобновления "зерновой сделки"

Вчера, 22:48
АВТОР
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Global Look Press Вчера, 22:48
Вчера, 22:48
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Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин примет в Сочи своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Одной из тем переговоров заявлена судьба так называемой зерновой сделки и восстановление коридоров безопасности в Чёрном море для вывоза украинской сельскохозяйственной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Москва отказалась продлевать соглашение в июле, обвиняя западные страны в несоблюдении ряда принципиальных для России условий. Кремль, в частности, требует отменить санкции и ограничения, которые мешают российским поставщикам продавать свою сельскохозяйственную продукцию и удобрения.

В преддверии встречи в Сочи Путин заявлял, что Москва готова вернуться к сделке, если её требования будут услышаны. Глава МИД Турции Хакан Фидан называл возобновление соглашения "критическим важным" фактором для международной продовольственной безопасности. Турция призвала Украину и Россию использовать этот вопрос как потенциальную основу для более широких переговоров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры пройдут в понедельник, 4 сентября, в Сочи.



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