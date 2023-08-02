Путин может приехать в Турцию
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
58
58Фото: ТАСС
О визите президентам России и Турции удалось договориться в ходе телефонного разговора 2 августа, передаёт BaigeNews.kz.
О возможной поездке Путина пишет газета Hürriyet со ссылкой на пресс-службу турецкого президента.
Кроме того, указывается, что во время переговоров Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили вопросы поставки зерна и возможное возобновление зерновой сделки.
В Кремле подтвердили переговоры президентов, но пока не сообщили о подробностях и не подтверждали визит Путина в Турцию, сообщает Interfax.
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