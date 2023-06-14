Пустующее здание сельской школы в Алматинской области вернут государству

Фото: aspi.com.

На прошедшем в городе Конаеве брифинге акима Алматинской области Марата Султангазиева был поднят вопрос о возвращении школьного здания на улице Абая в селе Шалкар Карасайского района в госсобственность, передаёт BaigeNews.kz.

"Здание школы имени Ломоносова с подсобным земельным участком в январе 2018 года передали ТОО "Карасайский жилой дом", которое в свою очередь продало его физическому лицу, - подчеркнул Марат Султангазиев. – В дальнейшем здание перепродавалось, не использовалось по назначению и фактически пустовало. На сегодня собственник сам, без суда возвращает здание".

В марте 2023 года отдел образования по Карасайскому району направил исковое заявление в специализированный межрайонный административный суд Алматинской области для возврата в собственность государства пустующего старого здания Шалкарской средней школы. Несколько раз суд возвращал документы, и лишь в июне собственник решил сам отдать здание общей площадью полторы тысячи квадратных метров с участком в 0,75 гектара. Договор о безвозмездной передаче в данный момент рассматривается в районном отделе юстиции.