Пусть будет драка в Парламенте, чем на улице - глава КИСИ об ожиданиях от выборов

Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов рассказал о своих ожиданиях от парламентских выборов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, предстоящие выборы должны принести серьезные оживления в парламентскую работу.

"Парламентские выборы завершают весь выборный сезон. Были президентские выборы, до этого были конституционные реформы, референдум, сейчас парламентские выборы. Я считаю, что они должны принести серьезные оживления в нашу парламентскую работу. Если партийная система была более менее предсказуема, то одномандатники - это всегда большая борьба в регионах. Я надеюсь, что мы увидим совершенно другой Парламент, более зубастый, более социально-ориентированный, где будут подниматься серьезные вопросы. По крайней мере в этом и есть роль Парламента. Черчилль не случайно сказал о том, что лучше пусть будет драка и борьба в Парламенте, чем на улице", - сказал Еркин Тукумов.

В этом и есть суть демократии, считает он, когда самые важные вопросы поднимаются в стенах Парламента, где депутаты не просто отсиживают свое положенное время, а действительно решают острые вопросы.

"Когда заслушиваются правительственные отчёты, когда приглашаются по каждому вопросу чиновники, и дают серьезные ответы, где депутаты действительно представляют свои округа, где есть обратная связь с регионом. Этого нам долго не хватало. У меня большая надежда на то, что Парламент действительно станет таким. Иначе это всё пустая трата времени и денег. Я надеюсь, что эта система, задумка президента осуществится, что действительно в Парламент попадут лучшие из регионов. Те голоса, авторитеты регионов, которые будут отстаивать права жителей", - отметил спикер.

Он также высказал своё мнение о снижении порогового барьера прохождения партий в Мажилис с 7 до 5%.