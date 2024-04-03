Пункты пропуска на границе с Китаем закроют на один день

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 4 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.

"В связи с празднованием "Цинмин" в КНР 4 апреля пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений.