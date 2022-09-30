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inform.kz Сегодня, 18:21
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Фото: inform.kz

Пункты пропуска на границе с Китаем закроют до 3 октября

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать с 1 по 3 октября, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Комитете госдоходов, перерыв в работе связан с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики.

"С 1 по 3 октября пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений", - говорится в сообщении.

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#граница #КНР #граница с Китаем
Журналист
Сегодня, 18:21
110
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