Пункты пропуска на границе с Китаем закроют до 3 октября

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Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать с 1 по 3 октября, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Комитете госдоходов, перерыв в работе связан с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики.

"С 1 по 3 октября пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений", - говорится в сообщении.