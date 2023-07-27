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yandex.kz Сегодня, 09:34
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Сегодня, 09:34
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Фото: yandex.kz

Пункт пропуска "Кайрак" в Костанайской области заработал в штатном режиме - КНБ

В Комитете национальной безопасности сообщили о возобновлении работы пункта пропуска "Кайрак" в Костанайской области в штатном режиме, передаёт BaigeNews.kz.

С 21 июля в автомобильном пункте пропуска "Бугристое" со стороны России шёл ремонт дороги, что затрудняло движение автотранспорта с двух сторон. И казахстанцам рекомендовали альтернативные варианты пересечения госграницы в Костанайской области.

"По информации российской стороны первоочередные плановые строительные работы дорожного полотна в пункте пропуска "Бугристое" в настоящее время завершены и не оказывают влияния на пропускную способность. Автомобильные пункты пропуска "Кайрак" (Казахстан) и "Бугристое" (Россия) работают в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

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Сегодня, 09:34
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