Пункт пропуска "Кайрак" в Костанайской области заработал в штатном режиме - КНБ

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В Комитете национальной безопасности сообщили о возобновлении работы пункта пропуска "Кайрак" в Костанайской области в штатном режиме, передаёт BaigeNews.kz.

С 21 июля в автомобильном пункте пропуска "Бугристое" со стороны России шёл ремонт дороги, что затрудняло движение автотранспорта с двух сторон. И казахстанцам рекомендовали альтернативные варианты пересечения госграницы в Костанайской области.