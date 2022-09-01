Психологическая служба появится в казахстанских школах

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Приказом министра просвещения утверждены Правила деятельности психологической службы в организациях среднего образования, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу ведомства.

Как отмечается, психологическая диагностика, консультирование и тренинги (групповые, индивидуальные) с обучающимися и воспитанниками проводятся с письменного согласия родителей и иных законных представителей.

Предусматривается, что психологическая служба организуется для:

на уровне начального образования – поддержки младшего школьника в развитии познавательной и учебной мотивации, самостоятельности и саморегуляции при адаптации и формировании творческих способностей каждого обучающегося;

на уровне основного среднего образования - адаптации к новым условиям обучения, развитие познавательной и учебной деятельности обучающихся и воспитанников, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового саморазвития и самосознания, формирование устойчивости к познавательным процессам;

на уровне общего среднего образования – оказания помощи обучающемуся и воспитаннику в самоопределении и личностной идентичности, профильной ориентации, содействие развитию способности целеполагания и принятия самостоятельных решений, формированию устойчивого мировоззрения.

В состав психологической службы организации среднего образования будут входить заместитель руководителя (директора) школы, педагог-психолог, социальный педагог.

Указывается, что классные руководители, воспитатели, кураторы, педагоги-предметники, медицинские работники участвуют в процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников и взаимодействуют с родителями и иными законными представителями в соответствии с должностными обязанностями.

При этом специалисты, обеспечивающие психолого-педагогическое сопровождение, обязаны соблюдать конфиденциальность полученных данных с учетом прав и интересов школьников и воспитанников.

Деятельность психологической службы осуществляется с учетом:

соблюдения профессиональной этики;

эмпатии и уважения к личности ребенка;

индивидуальных и возрастных особенностей обучающегося и воспитанника;

интеграции психологических и педагогических знаний;

конфиденциальности информации с соблюдением прав и интересов ребенка;

исключение возможности нанесения вреда здоровью, чести и достоинству обучающихся, воспитанников, родителей или иных законных представителей, педагогов;

научности, комплексности, последовательности, поэтапности и непрерывности сопровождения обучающихся и воспитанников в образовательном процессе.

Приказ от 25 августа 2022 года вводится в действие с 11 сентября 2022 года.