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Прямые рейсы из Казахстана в Нью-Йорк, Гонконг и Сингапур откроются до 2025 года
До 2025 года планируется открытие рейсов из Казахстана в Мумбай, Гонконг, Вена, Токио, Сингапур, Нью-Йорк и другие, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.
Он напомнил, что для развития международных пассажирских авиаперевозок с 2017 года внедрен режим "open sky", а также ежегодно открываются новые международные маршруты.
"На сегодняшний день международные перевозки выполняются в 27 стран по 103 авиамаршрутам тремя отечественными и 26 иностранными авиакомпаниями, что выше допандемийных показателей. В восемь стран СНГ по 46 маршрутам; в семь стран Ближнего востока по 34 маршрутам; в семь стран Юго-Восточной Азии по 16 маршрутам; в пять стран Европы по семи маршрутам", - уточнил он.
Он добавил, что в текущем году планируется открыть 18 международных маршрутов, из них девять уже открыто.
Кроме того, Казахстан возобновил такие маршруты, как Астана-Пекин ("Эйр Астана"), Алматы-Самарканд ("FlyArystan"), Астана-Баку ("AZAL"), Астана-Урумчи, Алматы-Сиань ("ChinaSouthern Airlines"), открыты рейсы по маршрутам: Алматы-Шарм-эль-Шейх ("Air Cairo"), Астана-Шарм-эль-Шейх ("Air Cairo"-2, "Red Sea"-2), Астана-Сиань-Пекин ("Air China"), Шымкент-Дели ("FlyArystan").
"До конца года ожидается открытие ещё девяти новых международных маршрутов в Доху, Куала-Лумпур, Анкару, Карачи, Лахор, Джидду, Маскат, Прагу и Тель-Авив", - отметил Карабаев.
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