Прямые авиарейсы из Казахстана в США откроют в ближайшие два года

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В Алматы прошло первое заседание Координационной группы по безопасности полётов с участием представителей авиационных властей Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Главным вопросом на повестке дня стало открытие беспосадочных рейсов из Казахстана в Соединённые Штаты Америки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как отметили участники встречи, Казахстану предстоит большая подготовительная работа, прежде чем подавать заявку в Авиационную администрацию США.

Термин "авиационная безопасность", прежде всего, относится к наземной инфраструктуре. Это защита аэропортов, противодействие терроризму и нормальное функционирование тех структур, которые обслуживают гражданские воздушные суда на земле.

В Казахстане авиационная безопасность находится на достаточно высоком уровне. Но при этом, учитывая текущую геополитическую ситуацию в мире, профильные структуры сталкиваются с новыми вызовами.

"Чем примечательно сегодняшнее заседание? Это прямой обмен информацией, для того чтобы в ближайшем будущем, в горизонте двух лет, планируем запуск прямых рейсов в США. Американская сторона очень серьёзно и ответственно подходит к вопросам авиационной безопасности. Мы с нашими коллегами очень тесно работаем. И все эти инициативы всегда очень положительно оцениваются организациями гражданской авиации", - сказал председатель Комитета гражданской авиации РК Талгат Ластаев.

Для открытия прямых рейсов за океан заявку должна подать одна из казахстанских авиакомпаний. Её рассмотрит Авиационная администрация США. Затем ещё одна американская организация, которая отвечает за безопасность на транспорте, должна провести аудит двух казахстанских аэропортов – в Астане и Алматы.

Два оценочных визита специалистов этой структуры в Казахстан уже были. Эксперты подготовили отчёты, с которыми сейчас работают наши авиационные власти. Сроки подачи заявки – ориентировочно конец следующего года.

"Это произойдёт примерно в конце 2024 года. Мы планируем подготовить всю регулятивную базу к началу 2024 года, чтобы быть уверенными, что мы готовы к прохождению аудитов и открытию данных рейсов. Кроме того, авиакомпания должна иметь воздушные суда соответствующего класса. Мы будем опираться только на эту заявку авиакомпании", - заявил гендиректор АО "Авиационная администрация Казахстана" Каталин Раду.

В состав координационной группы по авиационной безопасности вошли представители четырёх центральноазиатских государств и двух стран Кавказского региона. Если дальнейшее сотрудничество в этом формате будет успешным, наша страна получит возможность выступать от данной группы стран в Международной организации гражданской авиации ICAO. Её участниками сегодня являются 190 стран. Региональные группы могут влиять на принятие решений в ICAO с целью добиться наиболее благоприятных условий для развития у себя коммерческой авиации.

