Противопаводковые мероприятия проводят в Астане

Фото: пресс-службы акимата Астаны

Меры по противопаводковым мероприятиям обсудили на совещании в акимате. Участие в нём приняли представители ДЧС города, РГП "Казводхоз", РГП "Казгидромет", а также сотрудники структурных подразделений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Сообщается, что в Астане в усиленном режиме ведутся работы по уборке снега и наледи. С начала зимнего периода коммунальные службы вывезли из столицы почти три миллиона кубометров снега. Также ведутся работы по очистке арычно-лотковых сетей, ливневой канализационной системы, смотровых и дождеприемных колодцев и другие работы.

Количество паводкоопасных участков в городе в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 21.

В постоянную готовность приведены органы гражданской защиты и коммунальные службы. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы инертных материалов.

Аким Астаны Женис Касымбек поручил принять все необходимые меры для недопущения подтопления частных жилых домов вследствие таяния снега, взять на особый контроль своевременную уборку снега на паводкоопасных участках и жилых массивах, уделить особое внимание очистке водопропускных сооружений.