Протесты, фейки, провокации: в период ЧС оштрафовали семь человек в ЗКО

В ЗКО в паводковый период к ответственности привлекли семь человек за несанкционированные акции протеста, распространение фейков и провокации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель прокурора области Даурен Умаргалиев.

Один штраф выписан за оскорбительное приставание в общественном месте, один штраф – за разжигание межнациональной розни. Два человека оштрафованы за распространение ложной информации и три человека за создание ограничений для движения машин.