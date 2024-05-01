Протесты, фейки, провокации: в период ЧС оштрафовали семь человек в ЗКО
Сегодня, 07:35
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Сегодня, 07:35Сегодня, 07:35
112Фото: BaigeNews.kz
В ЗКО в паводковый период к ответственности привлекли семь человек за несанкционированные акции протеста, распространение фейков и провокации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Об этом на брифинге рассказал первый заместитель прокурора области Даурен Умаргалиев.
Один штраф выписан за оскорбительное приставание в общественном месте, один штраф – за разжигание межнациональной розни. Два человека оштрафованы за распространение ложной информации и три человека за создание ограничений для движения машин.
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