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Проспект Туран перекроют в Астане

Сегодня, 18:40
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пресс-служба акимата Астаны Сегодня, 18:40
Сегодня, 18:40
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Фото: пресс-служба акимата Астаны

В апреле в Астане планируют провести средний ремонт дорожного полотна на проспекте Туран. Какие участки магистрали будут перекрыты, сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"С 19 по 24 апреля работы будут проводиться на участке от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Орынбор. В этой связи будет частично перекрыт участок проспекта Туран от улицы Сыганак до улицы Орынбор. При этом движение транспортных средств будет осуществляться в одном направлении (от города в сторону аэропорта)", - сообщили в акимате.

В период проведения ремонтных работ будут изменены схемы движения маршрутов городского общественного транспорта. 

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

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