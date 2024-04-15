Проспект Туран перекроют в Астане
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В апреле в Астане планируют провести средний ремонт дорожного полотна на проспекте Туран. Какие участки магистрали будут перекрыты, сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.
"С 19 по 24 апреля работы будут проводиться на участке от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Орынбор. В этой связи будет частично перекрыт участок проспекта Туран от улицы Сыганак до улицы Орынбор. При этом движение транспортных средств будет осуществляться в одном направлении (от города в сторону аэропорта)", - сообщили в акимате.
В период проведения ремонтных работ будут изменены схемы движения маршрутов городского общественного транспорта.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
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