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Проспект Аль-Фараби перекроют в Алматы

Сегодня, 03:17
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 03:17
Сегодня, 03:17
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

17 сентября на два часа перекроют движение по одной из главных транспортных магистралей Алматы — проспекту Аль-Фараби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Это связано с проведением общегородского велопробега.

"Движение по проспекту будет перекрыто с 07:00 до 09:00 в западном направлении от полифункционального центра "Нурлы-тау" до кругового разворота по ул. Мустафина, далее в восточном направлении от ул. Мустафина до пр. Дулати",  — уточнили в акимате.

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