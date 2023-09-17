Проспект Аль-Фараби перекроют в Алматы
Сегодня, 03:17
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Сегодня, 03:17Сегодня, 03:17
152Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
17 сентября на два часа перекроют движение по одной из главных транспортных магистралей Алматы — проспекту Аль-Фараби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Это связано с проведением общегородского велопробега.
"Движение по проспекту будет перекрыто с 07:00 до 09:00 в западном направлении от полифункционального центра "Нурлы-тау" до кругового разворота по ул. Мустафина, далее в восточном направлении от ул. Мустафина до пр. Дулати", — уточнили в акимате.
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