Просидевшую два месяца в колодце собаку спасли казахстанские зоозащитники

Фото: diapazon.kz

В Актюбинской области пёс случайно упал в колодец и просидел там около двух месяцев. Выжить собаке помог пожилой мужчина, который скидывал животному еду. Зоозащитники достали пса из колодца, отмыли и ищут ему дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В одной из групп волонтёров появилась информация, что собака несколько дней сидит в заброшенном колодце в Курайли.

"Мы с моим сыном и подругой Ириной выехали на помощь, — рассказала зоозащитник Галия. — Выяснилось, что собака сидит гораздо дольше, около двух месяцев. Об этом рассказал пожилой мужчина, который скидывал пёсику еду. Достать собаку он не смог, но благодаря его помощи, пёс смог выжить. Спускаться в колодец было несложно. А вот доставали собаку около 40 минут. Животное сначала рычало из страха, потом привыкло и подпустило к себе. Закутали его в одеяло, обвязали и подняли на поверхность".

Пёсик был весь в жутких колтунах, поэтому его решили привести в порядок и отвезли в груминг салон. Там собаку постригли, вычесали и привели в порядок. Сейчас пёс выглядит совершенно иначе.