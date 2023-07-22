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  • Просидевшую два месяца в колодце собаку спасли казахстанские зоозащитники
diapazon.kz Сегодня, 19:15
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Сегодня, 19:15
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Фото: diapazon.kz

Просидевшую два месяца в колодце собаку спасли казахстанские зоозащитники

В Актюбинской области пёс случайно упал в колодец и просидел там около двух месяцев. Выжить собаке помог пожилой мужчина, который скидывал животному еду. Зоозащитники достали пса из колодца, отмыли и ищут ему дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".   

В одной из групп волонтёров появилась информация, что собака несколько дней сидит в заброшенном колодце в Курайли.

"Мы с моим сыном и подругой Ириной выехали на помощь, — рассказала зоозащитник Галия. — Выяснилось, что собака сидит гораздо дольше, около двух месяцев. Об этом рассказал пожилой мужчина, который скидывал пёсику еду. Достать собаку он не смог, но благодаря его помощи, пёс смог выжить. Спускаться в колодец было несложно. А вот доставали собаку около 40 минут. Животное сначала рычало из страха, потом привыкло и подпустило к себе. Закутали его в одеяло, обвязали и подняли на поверхность". 

Пёсик был весь в жутких колтунах, поэтому его решили привести в порядок и отвезли в груминг салон. Там собаку постригли, вычесали и привели в порядок. Сейчас пёс выглядит совершенно иначе. 

"Он сейчас приходит в себя. Тихий, робкий, но добрый пёс, — рассказала Ирина. — Имени пока у него нет, может быть, Кузя назовём. Он был похож на домового, когда мы его достали. Но последнее слово за будущими владельцами". 

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Сегодня, 19:15
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