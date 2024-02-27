Прощай Жасыбай: срочно сократить поток туристов в Баянаул требуют экологи

Снизить число отдыхающих в курортной зоне Жасыбай Павлодарской области просят экологи. По их данным посещаемость туристами нацпарка в летний период превышает допустимую норму в десятки раз, из-за чего страдает природа. При этом некоторые предприниматели согласны, что развивать туризм нужно по всей области, но не делая упор только на Баянаульский район. Тем временем туристическая инфраструктура, других районов по-прежнему не развита, порой в зонах нет даже туалетов и урн, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Две трети туристов, приезжающих в Павлодарскую область, отправляются именно в Баянаульский район, основная часть этого потока приезжает в Жасыбай. Экологи отмечают, что для отдыхающих специально разработаны 14 туристических маршрутов, но они абсолютно не востребованы.

"Баянаул задыхается от людей. Посещаемость в 20 раз превышает возможную норму. Из Баянаула на лето уходят все большие краснокнижные животные. Они приходят только осенью, зимуют, летом начинается поток туристов и опять животные покидают эти места. При этом отдыхающие вытаптывают природу. Экологи ежегодно поднимают вопрос о запрете въезда на Жасыбай на автомобилях. Но проблема не решается уже три года. Нужно организовывать автобусы от Баянаула, до Жасыбая. Ведь там уже гибнет краснокнижная роща", - говорит член экологического совета Павлодарской области Марина Регатунова.

На загрязнение курортной зоны Жасыбай указывает и депутат павлодарского областного маслихата Арман Рахмашев. Он признается, что за последние 20 лет облик Жасыбая в лучшую сторону так и не поменялся.

"На сегодняшний день самое плачевное состояние, на озере Жасыбай. Разработан план мероприятий по охране окружающей среды на 3 года. Там нужна канализация, потому что сейчас очень много домов отдыха на Жасыбае, в которых септики, не соответствуют стандартам. И это все уходит в недра и после стекает в само озеро. Поэтому нужно делать экстренную очистку водоема. Конечно это глобальный проект, который требует больших вложений. На 2024 год мы выделили средства на разработку ПСД на очистку озера Жасыбай", - сообщил депутат павлодарского областного маслихата Арман Рахмашев.

При этом разгрузить Жасыбай от туристов в летний период могут другие водоемы, на пример Торайгыр и Сабындыколь. Однако здесь не налажена инфраструктура и отсутствует нормальный сервис. Курортная зона работает лишь два месяца в году, поэтому местные предприниматели стараются выжать из сезона по максимуму.

Свои претензии высказывают и предприниматели региона. Они отмечают, что с точки зрения бизнеса, туризм в Павлодарской области не развит, и в приоритете только Баянаульский район. Например, отдых в реликтовом лесу "Ертіс Орманы" или в пойме Иртыша у туристов не востребован.

"Управление физкультуры и спорта проводит огромное количество мероприятий, на это специально заложено финансирование. Но все мероприятия сконцентрированы в Баянауле. А почему бы не провести что-нибудь на базе "Черноярская жемчужина" или в Маралдах, на Тузкала?", - задается вопросом павлодарский предприниматель Гульмира.

Местные предприниматели заявляют, региону пора отказываться от сезонного, и развивать круглогодичный туризм. Но для этого как всегда нужны инвестиции.

"Нет дорог, санузлов, большие проблемы с кадрами. Каких-либо путеводителей нет, отсутствуют электронные справочники. По сравнению с другими регионами Казахстана, у нас очень сырая ниша", - говорит председатель отраслевого совета по туризму РПП Павлодарской области Мирас Ахметкалиев.

Отметим, что в 2021 году была разработана концепция развития круглогодичного туризма в Павлодарской области. Есть даже "дорожная карта" по туризму региона. Но ситуация с Жасыбаем показывает, что за эти три года мало что изменилось.