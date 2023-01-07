Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта

Фото: twitter.com/TidyEyePR

Пользователи соцсетей активно обсуждают уход с казахстанского рынка бренда McDonald’s, передаёт BaigeNews.kz.

Некоторые казахстанцы расстроились уходу фастфуд-гиганта, другие отнеслись с юмором.

Insta-мамы делятся в соцстети реакцией детей.

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А некоторые казахстанцы придумыают мемы.

Ранее житель Костаная пошутил, установив траурный венок возле ресторана быстрого питания в родном городе. Задержавшим его полицейским мужчина признался, что "похоронил" McDonald’s на спор. Юмористу теперь грозит штраф за мелкое хулиганство.

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит из Казахстана из-за дефицита мяса для бургеров. Сбои в поставках произошли на фоне вторжения России в Украину.

Позже в пресс-службе компании сообщили, что заведения быстрого питания, скорее всего, будут работать будут под новым названием, также планировался переход на кахахстанское сырьё.

Уход бренда McDonald`s из Казахстана прокомментировали в Минсельхозе, сообщив, что казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald`s и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако в связи с закрытием McDonald`s в Казахстане запланированный аудит не состоялся, говорят в МСХ.