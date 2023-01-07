open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта
twitter.com/TidyEyePR Сегодня, 13:38
184
Сегодня, 13:38
184
Фото: twitter.com/TidyEyePR

Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта

Пользователи соцсетей активно обсуждают уход с казахстанского рынка бренда McDonald’s, передаёт BaigeNews.kz.

Некоторые казахстанцы расстроились уходу фастфуд-гиганта, другие отнеслись с юмором.

Insta-мамы делятся  в соцстети реакцией детей.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ТОРТЫ|РЕЦЕПТЫ|СЕМЬЯ|ДИЗАЙН|SMM (@katie_candymom)

 А некоторые казахстанцы придумыают мемы.

Ранее житель Костаная пошутил, установив траурный венок возле ресторана быстрого питания в родном городе. Задержавшим его полицейским мужчина признался, что "похоронил" McDonald’s на спор. Юмористу теперь грозит штраф за мелкое хулиганство.

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's  уходит из Казахстана из-за дефицита мяса для бургеров. Сбои в поставках произошли на фоне вторжения России в Украину. 

Позже в  пресс-службе компании сообщили, что заведения быстрого питания, скорее всего, будут работать будут под новым названием, также планировался переход на кахахстанское сырьё.

Уход бренда McDonald`s из Казахстана прокомментировали  в Минсельхозе, сообщив, что казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald`s и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако в связи с закрытием McDonald`s в Казахстане запланированный аудит не состоялся, говорят в МСХ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#McDonald’s #юмор
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:38
184
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх