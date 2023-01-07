Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае

Фото: top-news.kz

Полицейские задержали мужчину, который возложил траурный венок к зданию ресторана быстрого питания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Правонарушитель объяснил полицейским, что "похоронил" McDonald’s на спор с другом. В Управлении полиции Костаная сообщили, что в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения — "мелкое хулиганство" — поскольку они выражают явное неуважение к обществу.

"В связи с этим, в отношении задержанного составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство". Окончательное решение процессуальное решение будет принято судом. Помимо этого, при задержании данный гражданин управлял автомашиной с нарушением правил эксплуатации транспортного средства, за что также был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД", — сообщили в полиции.

Напомним, ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена уйти из Казахстана из-за дефицита мяса для бургеров. Сбои в поставках произошли на фоне вторжения России в Украину.

Позже в пресс-службе компании сообщили, что заведения быстрого питания будут работать будут под новым названием.

Уход бренда McDonald`s из Казахстана прокомментировал Минсельхоз. В МСХ отметили, что сеть ресторанов McDonald`s в РК обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald`s из России возникла проблема с поставками сырья.

Представители McDonald`s были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию. Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определённое время. До перехода на местное сырьё по просьбе представителей McDonald`s правительство Казахстана было и сейчас готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны. Заинтересованные госорганы провели ряд совещаний по этому вопросу.

Указывается, что казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald`s и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако в связи с закрытием McDonald`s в Казахстане запланированный аудит не состоялся, говорят в МСХ.