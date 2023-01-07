Лента новостей
- Ряд республиканских трасс закрыли из-за непогоды 12:31 104
- Касым-Жомарт Токаев получил поздравительную телеграмму от Эмомали Рахмона 12:22 128
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 11:55 233
- Токаев поговорил по телефону с президентом Таджикистана 11:34 227
- Снег, метель, плохая видимость: МВД призывает водителей не выезжать в непогоду 10:44 462
- Головкин номинирован журналом The Ring 10:19 335
- Коронавирусом за сутки заразились 195 казахстанца 09:47 443
- Массовую драку остановили полицейские Кызылорды 09:18 353
- "Раньше мы все понимали, что власть находится у окружения Елбасы" - эксперт о Кантаре 08:45 486
- Токаев поздравил православных с Рождеством 08:13 400
- Детскую коляску с автопилотом и удалённым управлением разработали в Канаде 07:49 287
- Волк в Казахстане переведён в категорию животных охотничьего вида 06:35 440
- Уход бренда McDonald`s из Казахстана прокомментировал Минсельхоз 05:37 471
- В Алматы появится новый маршрут автобуса 04:20 474
- В Астане задержали браконьера, охотившегося на уток 03:07 464
- В WhatsApp добавили функцию для обхода блокировок 02:15 549
- На двух рейсах поезда Алматы – Шымкент убрали вагоны "Тальго" 01:25 6355
- Продлён срок приёма заявок на компенсацию по тенговым депозитам 00:53 542
- В Алматы проходит Рождественское богослужение 00:33 477
- Зона отдыха частично сгорела в Баянауле 06.01.2023 433
- Труп женщины нашли возле многоэтажки в Петропавловске 06.01.2023 697
- Восемь детей спасли сотрудники МЧС в Восточном Казахстане 06.01.2023 415
- МИД Таджикистана опроверг причастность граждан страны к январским протестам в Казахстане 06.01.2023 509
- Димаш Кудайберген записывает клип с родственниками 06.01.2023 530
- Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о совместном строительстве ГЭС 06.01.2023 525
- Как выглядит зимняя Астана. Фоторепортаж 06.01.2023 827
- Количество грантов для поступающих в вузы увеличат в Казахстане 06.01.2023 485
- "Клановость, олигархизация, коррупция, бюрократия" - политологи назвали главные причины январских событий 06.01.2023 611
- Скончался отец Баян Алагузовой 06.01.2023 1513
- Супергерои вышли на уборку улиц Алматы от снега 06.01.2023 540
- Айдар Жарылганов получил должность в администрации президента РК 06.01.2023 800
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 671
- Кайрата Келимбетова освободили от должности 06.01.2023 979
- Масштабное отключение газа и отопления в Шымкенте: ремонт завершён 06.01.2023 754
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 879
- Эпидситуацию по коронавирусу прокомментировала главный санитарный врач Казахстана 06.01.2023 725
- Глава АФМ доложил Токаеву о борьбе с финпирамидами 06.01.2023 729
- Займы на 873 миллиарда тенге выдали по программе 7-20-25 в Казахстане 06.01.2023 626
- В Казахстане не будут требовать ПЦР-тест с приезжающих из Китая 06.01.2023 832
- 80 машин застряли в снегу в Абайской области 06.01.2023 673
- "Казахстану придётся поставлять нефть через РФ" - российские СМИ 06.01.2023 838
- Бесплатный проезд в автобусах Астаны стал доступен большему числу граждан 06.01.2023 16772
- Четвёртые сутки стоит на трассе в ВКО застрявший в снегу большегруз 06.01.2023 729
- Январские события: инкассатора обвиняют в убийстве грабителя в Алматы 06.01.2023 862
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 988
- Синоптики прогнозируют сильные морозы на территории Казахстана 06.01.2023 914
- На 25% повысили зарплаты казахстанским учителям с 1 января 06.01.2023 726
- В акимате Шымкента рассказали о новом пятом районе города 06.01.2023 1113
- О ликвидации ОПГ и борьбе с мошенниками доложил Токаеву глава МВД 06.01.2023 758
- Наличными деньгами ежедневно пользуются 60% казахстанцев 06.01.2023 671
- Гранты до 1,2 миллиона тенге получили 12 тысяч молодых казахстанцев 06.01.2023 720
- Крупную партию макового опиата пытались завезти в Казахстан под видом продуктов питания - КНБ 06.01.2023 899
- Обучение в вузах может подорожать в Казахстане - МНВО 06.01.2023 942
- Четыре года искал отца - полицейские помогли воссоединиться семье из Аксу 06.01.2023 803
- Казахстан намерен превратиться в глобальный центр экономики будущего - Асет Иргалиев 06.01.2023 813
- 5-летний мальчик в Семее спас младших братьев и себя, вызвав пожарных 06.01.2023 706
- Водители окружили полицейских и требовали выпустить на закрытые трассы в Карагандинской области 06.01.2023 881
- Банкам могут запретить выплачивать дивиденды, если они получали помощь от государства 06.01.2023 770
- Агрессивный посетитель избил охранника торгового центра в Актобе 06.01.2023 908
- Прорвало трубу отопления и три женщины погибли от ожогов в Кокшетау 06.01.2023 880
- Режим "открытого неба" в Казахстане продлён на 5 лет 06.01.2023 873
- Дикому Арману продлили арест до 7 марта 2023 года 06.01.2023 975
- "Хотели сохранить наш красивый город" - алматинские волонтёры о своей работе во время январских событий 06.01.2023 745
- В Астане начались предварительные слушания по делу блогера Махамбета Абжана 06.01.2023 722
- Александр Данилов покинул должность замглавы МИОР 06.01.2023 903
- В Алматы ребёнок получил черепно-мозговую травму, катаясь на горке 06.01.2023 1081
- В Шымкенте произошло масштабное отключение газа и тепла из-за аварии 06.01.2023 801
- Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС передадут в квазигоссектор 06.01.2023 1100
- 12 россиян эвакуировали спасатели из снежного плена в ВКО 06.01.2023 654
- Какие изменения произошли в системе обязательного соцстрахования, рассказали в Минтруда 06.01.2023 722
- Студентам медвузов будут ежегодно повышать стипендии до 20% 06.01.2023 736
- Более 2 млрд тенге выплатили из фонда "Қазақстан халқына" пострадавшим в ходе январских событий 06.01.2023 732
- 211 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 06.01.2023 663
- Презентацию Роналду в новом клубе смотрело больше зрителей, чем ЧМ-2022 06.01.2023 863
- Автобус с 30 пассажирами вызволили из снежного плена на трассе в Карагандинской области 06.01.2023 798
- 30 многоэтажек в Костанае отключат от теплоснабжения 06.01.2023 789
- В Шымкенте ощутили землетрясение в 2-3 балла 06.01.2023 931
- На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение 06.01.2023 935
- Женщина с тремя детьми пострадали от угарного газа в Алматинской области 06.01.2023 785
- Студентов колледжей Семея перевели на дистанционку 6 января 06.01.2023 6032
Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае
Полицейские задержали мужчину, который возложил траурный венок к зданию ресторана быстрого питания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Правонарушитель объяснил полицейским, что "похоронил" McDonald’s на спор с другом. В Управлении полиции Костаная сообщили, что в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения — "мелкое хулиганство" — поскольку они выражают явное неуважение к обществу.
"В связи с этим, в отношении задержанного составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство". Окончательное решение процессуальное решение будет принято судом. Помимо этого, при задержании данный гражданин управлял автомашиной с нарушением правил эксплуатации транспортного средства, за что также был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД", — сообщили в полиции.
Напомним, ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена уйти из Казахстана из-за дефицита мяса для бургеров. Сбои в поставках произошли на фоне вторжения России в Украину.
Позже в пресс-службе компании сообщили, что заведения быстрого питания будут работать будут под новым названием.
Уход бренда McDonald`s из Казахстана прокомментировал Минсельхоз. В МСХ отметили, что сеть ресторанов McDonald`s в РК обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald`s из России возникла проблема с поставками сырья.
Представители McDonald`s были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию. Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определённое время. До перехода на местное сырьё по просьбе представителей McDonald`s правительство Казахстана было и сейчас готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны. Заинтересованные госорганы провели ряд совещаний по этому вопросу.
Указывается, что казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald`s и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако в связи с закрытием McDonald`s в Казахстане запланированный аудит не состоялся, говорят в МСХ.
-
Trend news
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 879
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 988
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 1596
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 47389
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 2041
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 3305
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 799
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 1109
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 1841
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 1875
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 5230
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 7267
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 1514
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 1352
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 12319
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 3518
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1995
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 1507
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 4129
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 7774
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 36394
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 41821
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 2231
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 2076
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1955
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 1849
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 1624
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2925
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 2281
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 112681
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 44262
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 62420
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 2131
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 13657
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 7687
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 2326
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 2697
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 46872
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25938
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2880
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2994
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 21077
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 2597
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 8510
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 48035
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 17599
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 4009
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 6153
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 3711
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4857
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 6114
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8921
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 4483
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 47043
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3820
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 4680
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 10731
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 70572
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 14166
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 7177
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 16816
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 20824
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 6653
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 4183
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 38100
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 4617
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 5509
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 49975
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9826
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 14103
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5978
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 57307
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 5090
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 23636
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 12102
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 6657
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 5194
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 7746
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 6759
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 5519
-
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 671
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 683
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 1481
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 1248
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 1307
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 1224
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 1550
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 1707
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 2258
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 4002
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 4019
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 4011
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 2397
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 2310
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 2514
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 2358
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 2391
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 2767
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 3426
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 3203
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 3725
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 3607
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 3488
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 4547
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 4457
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4809
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 5278
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 5210
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 5447
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 5284
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 5443
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 6094
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 6211
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 6391
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 6480
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 6138
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 6653
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 6357
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 6423
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 6417
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 6584
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6924
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 6600
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6843
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6981
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6996
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 7169
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 7642
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7918
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 7748
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 8132
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7790
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7856
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7841
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 7704
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 8154
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 8454
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 8097
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 26422
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 8529
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 8244
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 8280
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 13551
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 9110
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17716
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15663
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15723
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 16488
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 15152
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19736
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 16331
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17858
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18988
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 18409
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15891
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 16429
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35833
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17544
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20731
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16508