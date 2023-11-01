Прорыв водопровода: несколько улиц затопило в Астане
1 Ноября, 17:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
1 Ноября, 17:281 Ноября, 17:28
858Фото: inbusiness.kz
В Астане из-за порыва на водопроводе затопило несколько улиц на левом берегу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГКП "Астана Су Арнасы".
По информации "Астана Су Арнасы", 1 ноября 2023 года, около 15:00, произошел порыв на водопроводе по адресу: ул. К. Мухамедханова, 12, на пересечении с Домалак Ана.
В настоящее время аварийная бригада работает над ликвидацией порыва и выясняют причину утечки.
Для откачки воды на место стянуты ассенизаторские машины. Наблюдается слабое давние воды в ЖК "Комсомольский".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Пылающая деревня: село под Астаной охватила череда пожаров, но тушить их некому
- Движение по одной из трасс закрыли в ЗКО
- "Совесть моя чиста" - фейковое интервью Миттала распространяют в Сети
- Целовал и тянул на себя: в Алматы охранник домогался шестиклассницы
- Какими достижениями встречает свое 85-летие Кызылординская область