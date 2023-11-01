Прорыв водопровода: несколько улиц затопило в Астане

В Астане из-за порыва на водопроводе затопило несколько улиц на левом берегу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГКП "Астана Су Арнасы".

По информации "Астана Су Арнасы", 1 ноября 2023 года, около 15:00, произошел порыв на водопроводе по адресу: ул. К. Мухамедханова, 12, на пересечении с Домалак Ана.

В настоящее время аварийная бригада работает над ликвидацией порыва и выясняют причину утечки.

Для откачки воды на место стянуты ассенизаторские машины. Наблюдается слабое давние воды в ЖК "Комсомольский".