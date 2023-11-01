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Прорыв водопровода: несколько улиц затопило в Астане

1 Ноября, 17:28
АВТОР
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inbusiness.kz 1 Ноября, 17:28
1 Ноября, 17:28
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Фото: inbusiness.kz

В Астане из-за порыва на водопроводе затопило несколько улиц на левом берегу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГКП "Астана Су Арнасы".

По информации "Астана Су Арнасы", 1 ноября 2023 года, около 15:00, произошел порыв на водопроводе по адресу: ул. К. Мухамедханова, 12, на пересечении с Домалак Ана.

В настоящее время аварийная бригада работает над ликвидацией порыва и выясняют причину утечки.

Для откачки воды на место стянуты ассенизаторские машины. Наблюдается слабое давние воды в ЖК "Комсомольский".

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана Су Арнасы (@astanasu.kz)

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