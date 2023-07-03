Пропавшую женщину нашли убитой в лесу Костанайской области

Полиция обнаружила тело без вести пропавшей жительницы Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

58-летняя женщина вышла из дома 30 июня. С заявлением об ее исчезновении в полицию обратился брат. Сотрудники полиции, ДЧС, ПС КНБ по Костанайской области и волонтеры незамедлительно приступили к поискам.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый, который дал признательные показания в совершении особо тяжкого преступления. При проведении следственных действий он указал место захоронения тела без вести пропавшей", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК “Убийство”, назначены экспертизы.