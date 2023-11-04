Пропавшую без вести 15-летнюю девочку разыскивают полицейские области Абай

В области Абай разыскивают 15-летнюю Валерию Ефанову, которая ушла из дома два дня назад и не вернулась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"2 ноября в 08:30 часов Валерия ушла на занятия в колледж и до сих пор не вернулась. Девочка была одета в белую-хаки курку, кроссовки белого цвета, при себе имела бежевый рюкзак. Приметы подростка: худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы русые, выше плеч", — говорится в сообщении.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, сообщить полиции региона по тел: +7 (707) 951-46-65, +7 (707) 503-26-43 либо "102".