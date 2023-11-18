Пропавших сестёр-подростков нашли в Хромтау

Благополучно закончилась история с пропавшими без вести Назым и Дилярой Калиевыми. Их разыскали полицеские и вернули бабушке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Сотрудниками полиции Актюбинской области в ходе поисковых мероприятий без вести пропавшие несовершеннолетние сестры были найдены в городе Хромтау. Девочки доставлены в отдел полиции. В отдел полиции вызвана бабушка девочек. Департамент полиции выражает благодарность волонтёрам и не равнодушным гражданам оказавшим помощь в поисках несовершеннолетних", — сообщили в полиции.

Напомним, девочки в восрасте 14 и 15 лет пропали в селе Бескудук Актюбинской области. В их поисках был задействован личный состав ДП области и волонтеры Zello Poisk.

Между тем, в Павлодарской области до сих пор ищут семилетнюю Милану Давыдову, которая пропала больше суток назад. Ребёнка ищут полицейские, спасатели, волонтёры, сотрудники акимата — в общей сложности задействованы 321 человек, 38 единиц техники и один авиаборт. На данный момент поиски приостановлены и возобновятся завтра утром.