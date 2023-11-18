Без вести пропавших сестёр-подростков ищут полицейские Актюбинской области

Полицейские и волонтёры Актюбинской области бросили силы на поиски двух пропавших девочек-подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Пропали Назым и Диляра Калиевы. Сёстрам, проживающим в селе Бескудук, 14 и 15 лет.

Особые приметы Назым: смуглая, волосы длинные, смуглая, рост примерно 168-170 см, худощавого телосложения. На голове у Назым платок, возможно, коричневого цвета. Девочка одета в коричневую куртку до коле и ботинки черного цвета на шнурках.

Диляра ростом примерно 160-173 см, худощавого телосложения, стрижка каре. Одета в бежевую куртку до колен и чёрные ботинки. У обеих с собой рюкзаки.