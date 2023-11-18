  • 18 Ноября, 15:43
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Без вести пропавших сестёр-подростков ищут полицейские Актюбинской области

Сегодня, 14:47
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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 14:47
Сегодня, 14:47
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские и волонтёры Актюбинской области бросили силы на поиски двух пропавших девочек-подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Пропали Назым и Диляра Калиевы. Сёстрам, проживающим в селе Бескудук, 14 и 15 лет.

Особые приметы Назым: смуглая,  волосы длинные, смуглая, рост примерно 168-170 см, худощавого телосложения. На голове у Назым платок, возможно, коричневого цвета. Девочка одета в коричневую куртку до коле и ботинки черного цвета на шнурках.

Диляра ростом примерно 160-173 см, худощавого телосложения, стрижка каре. Одета в бежевую куртку до колен и чёрные ботинки. У обеих с собой рюкзаки.

"На поиски без вести пропавших несовершеннолетних задействован личный состав ДП области и волонтеры Zello Poisk. Всех, кто владеет какой-либо информацией просим сообщить по телефонам “102” или 8-776-546-66-66", — просят в полиции.

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