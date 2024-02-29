Пропавшего неделю назад алматинца нашли мёртвым
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В Алматы спустя неделю поисков нашли тело мужчины, который пропал после выхода из здания полиции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В Департаменте полиции Алматы сообщили, что Мухтар Тлеулес устроил скандал, не давая бригаде медиков осмотреть себя и оказать помощь. Сотрудникам "скорой" пришлось обратиться в полицию с просьбой оказать содействие.
В итоге мужчине медицинскую помощь все-таки оказали, а позже доставили в Управление полиции Наурызбайского района для выяснения обстоятельств. Потом в УП вызвали его родного брата и передали скандалиста ему.
Через два дня, 21 февраля, в полицию обратилась сестра Тлеулеса и заявила о его пропаже. Алматинца объявили в розыск и активно искали почти неделю, пока 28 февраля не нашли мёртвым.
"В результате поиска его тело без признаков насильственной смерти было обнаружено в Карасайском районе Алматинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
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