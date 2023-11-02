Пропали без вести: в Павлодаре разыскивают двух мужчин
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В Павлодаре разыскивают двух без вести пропавших мужчин. Они пропали с разницей в две недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Волонтёры павлодарского поискового отряда "VITA" разместили в Instagram ориентировки на обоих мужчин.
Первым пропал 28-летний Марат Рамазан. Павлодарец перестал выходить на связь с родными 14 октября этого года.
Его приметы: рост около 165 сантиметров, глаза карие, волосы черные, волнистые, возможно, носит усы. Может быть дезориентирован.
Второй пропавший – 42-летний Руслан Бахытович Садулов. 29 октября этого года мужчина вышел из дома, расположенного на проспекте Назарбаева в неизвестном направлении и не вернулся.
Примет: рост 172 сантиметра, карие глаза, лысый, плотного телосложения, носит бороду, имеется тату в виде кольца на правом предплечье, отсутствует передний зуб, имеется большой шрам от операции на животе. Был одет в черные куртку, джоггеры, кепку, темно-синие полуботинки.
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