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Пропали без вести: в Павлодаре разыскивают двух мужчин

Вчера, 10:04
АВТОР
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Baigenews.kz Вчера, 10:04
Вчера, 10:04
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Фото: Baigenews.kz

В Павлодаре разыскивают двух без вести пропавших мужчин. Они пропали с разницей в две недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz. 

Волонтёры павлодарского поискового отряда "VITA" разместили в Instagram ориентировки на обоих мужчин.

Первым пропал 28-летний Марат Рамазан. Павлодарец перестал выходить на связь с родными 14 октября этого года. 

Его приметы: рост около 165 сантиметров, глаза карие, волосы черные, волнистые, возможно, носит усы. Может быть дезориентирован. 

Второй пропавший – 42-летний Руслан Бахытович Садулов. 29 октября этого года мужчина вышел из дома, расположенного на проспекте Назарбаева в неизвестном направлении и не вернулся. 

Примет:  рост 172 сантиметра, карие глаза, лысый,  плотного телосложения, носит бороду, имеется тату в виде кольца на правом предплечье, отсутствует передний зуб, имеется большой шрам от операции на животе. Был одет в черные куртку, джоггеры, кепку, темно-синие полуботинки. 

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