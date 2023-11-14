Пропагандировал терроризм среди осужденных: мужчину приговорили к семи годам

Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела по факту пропаганды терроризма в учреждении уголовно-исполнительной системы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

17 октября 2023 года судом города Тараз гражданин "К" признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 256 Уголовного кодекса, и приговорен к 7 годам лишения свободы.

"9 ноября приговор вступил в законную силу. Установлено, что подсудимый распространял радикальную идеологию среди осужденных лиц. Его вина полностью доказана материалами уголовного дела. Следует отметить, что осужденный с 2018 года отбывал наказание за покушение на убийство", - сообщили в комитете.

По информации КНБ, с начала 2023 года к различным срокам лишения свободы за пропаганду терроризма в учреждениях УИС осуждены 5 человек.