Промышленные предприятия Казахстана испытывают кадровый голод - МИИР

Фото: inbusiness.kz

В Казахстане остро не хватает специалистов в сфере промышленности, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов. Он выступил на круглом столе в рамках II Международного Форума по развитию человеческого капитала Human Capital Days-2023.

"Нехватка кадров в промышленности наблюдается во всех секторах. Мы испытываем дефицит, начиная со специалистов высшей квалификации и заканчивая подсобными работниками. К примеру, на одном из предприятий по производству стекла в Кызылорде банально не хватало людей, которые могли бы перевозить стекло. В испытательном заезде было разбито 3 из 4 тонн стекла. Почему многие предприятия хотят размещаться возле Астаны и Алматы? Потому что не могут найти специалистов в регионах, в больших городах это сделать легче", - отметил Оспанов.

По словам вице-министра, Казахстан остро нуждается в "быстром" обучении, в этой связи он обратился к представителям сферы образования.

"Нам нужно за короткое время готовить узких специалистов. Нет времени возиться по 2-3 года, нужно успевать за 2-3 месяца. Предприятия готовы платить за эти услуги, уже сейчас компании переплачивают зарубежным специалистам в 2-3 раза больше, чем местным", - сообщил он.

Руководитель управления Департамента технического и профессионального образования министерства просвещения РК Каламкас Алгазинова рассказала о подготовке специалистов в колледжах.

"В стране есть 772 колледжа. В 2021-2022 годах 180 колледжей были оснащены современным оборудованием, на их базе были созданы центры компетенций. 500 колледжей в Казахстане работают по системе дуального образования. До 60% времени студенты проводят на предприятиях, и это время засчитывается в трудовой стаж", - ответил она.

По словам главы "Ассоциации электромашиностроителей Казахстана" Галыма Булатова, дуальное обучение является эффективным инструментом. В качестве примера эффективного симбиоза образования и бизнеса он привел Кентауский трансформаторный завод:

"Завод уже 10 лет как открыл местный политехнический колледж, который снабжает кадрами само предприятие. Более половины времени студенты проводят на производстве. Недавно компания открыла и собственный учебный центр", - сообщил он.

Спикер предложил отдавать колледжи в доверительное управление предприятий, так как это могло бы еще больше повысить эффективность образовательных учреждений. Кроме того, Булатов поднял тему повышения зарплат преподавателей частных колледжей, которые сейчас в 2 раза меньше, чем у работников государственных учреждений.

Форум "Human Capital Days" – единственная страновая площадка, которая собирает практиков и аналитиков в области развития персонала и внутренних коммуникаций для повышения квалификации, обмена мнениями, кейсами и полезными для работы инструментами. В работе форума принимают участие более 270 участников из Азербайджана, Казахстана, России, США и Узбекистана: управляющие директоры, HR-директоры и HR-партнеры, специалисты частных и квазигосударственных компаний, представители госорганов.