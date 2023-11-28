Прокуратура Жамбылской области выявила 1,6 тысячи детей, воспитываемых по доверенности

Прокуратура Жамбылской области выявила более 1,6 тысячи детей, которые воспитываются в семьях на основании выданных нотариальных доверенностей. То есть 1600 детей фактически проживают без законных представителей, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

В этой связи по акту прокурорского реагирования подобная практика нотариусов прекращена, виновные лица привлечены к ответственности, сообщил прокурор области Нургалым Абдиров, по время своего выступления на форуме "Безопасность детей-задача общества" в Таразе.

По инициативе прокуратуры области организованы встречные выезды по всем таким детям с целью установления фактического местонахождения родителя, а также проверки условий их проживания и воспитания.

Нотариальной палатой области начата работа по отмене таких доверенностей.

Согласно законодательству РК, родители не вправе передавать по доверенности своего ребенка на воспитание другому лицу. В интересах несовершеннолетнего ребенка можно делегировать полномочия другому лицу на сопровождение его в поездке, получение справок, подачу заявлений и т.д. Это отдельные действия, не освобождающие родителей от исполнения родительских обязанностей.