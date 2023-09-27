Производство на АНПЗ приостановят из-за планово-предупредительных работ

Остановка работы АНПЗ в связи с планово-предупредительными работами не отразится на отгрузке нефтепродуктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АНПЗ.

Планово-предупредительные работы запланированы на 1 октября.

"Остановка производства в период планово-предупредительных работ на АНПЗ не отразится на отгрузке нефтепродуктов. Накопленный запас нефтепродуктов на начало планово-предупредительных работ в резервуарах завода составит 36 тыс.тонн автобензина и 32 тыс.тонн дизельного топлива", - сообщили в компании.

По данным АНПЗ, в октябре запланирована выработка 16 тыс.тонн автобензина и 28 тыс.тонн дизельного топлива.

Всего в ППР будет задействовано порядка 1 600 работников подрядных организаций, а также 116 единиц специальной техники.