Производство малобюджетных авто запустили в Костанайской области

В Костанайской области состоялся запуск совместного с компанией General Motors производства автомобилей марки "Chevrolet Onix". Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, передаёт BaigeNews.kz.

Аким области проинформировал, что сумма инвестиций составляет 33,7 миллиардов тенге, создано 400 новых постоянных рабочих мест. Проект рассчитан на производство 30 тысяч автомобилей в год.

"Костанайская область лидирует в автомобилестроении, производя более 60% автомобилей страны. Вместе с расширением модельного ряда, мы углубляем локализацию. Это создает платформу для развития смежных отраслей машиностроения. Мы прорабатываем строительство локализационного центра по производству автокомпонентов. Работаем по привлечению и набору студентов в автомобильную промышленность, с целью увеличения количества молодых специалистов", - отметил Кумар Аксакалов.

Глава региона добавил, что за последние 4 года набор студентов в машиностроении вырос в 5,5 раза, планируется увеличить количество выпускников в 2 раза к 2025 году.

Для реализации проекта были привлечены ведущие поставщики технологических решений и промышленного оборудования. Новый производственный комплекс CKD Onix уникален не только для Казахстана, но и для стран Центральной Азии. С запуском проекта, завод Allur утвердил за собой статус самого автоматизированного предприятия автомобильной индустрии Казахстана.

При производстве Chevrolet Onix будет использоваться технология роботизированной лазерной сварки, которая обеспечивает высококачественное и высокоточное наложение лазерного шва, соответствующее стандартам качества General Motors.