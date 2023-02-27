Производство и экспорт сливочного масла снизились в Казахстане

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Объём производства сливочного масла снизился в Казахстане. Импорт этого продукта в нашу страну значительно вырос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

"С января по декабрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объём производства снизился на 8,3 процента. За это время казахстанские предприятия выпустили 24,8 тысячи тонн продукции, тогда как в 2021 году было произведено 27,1 тысячи тонн сливочного масла", - сказано в отчёте.

Снизился также и экспорт – на 16,7 процента. За прошлый год на экспорт отправлено всего 3,8 тысячи тонн масла, тогда как в 2021 году - 4,5 тысячи тонн.

Импорт же показал увеличение – на 49,2 процента. В 2022 году ввезено в страну масла более 7,8 тысячи тонн. Удельный вес завозной продукции составил 23,9 процента.

По итогам 2022 года на внутреннем рынке реализовано 28,8 тысячи тонн сливочного масла.