Производство фармпрепаратов в Казахстане сократилось на 36%
Сегодня, 18:13
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Сегодня, 18:13Сегодня, 18:13
100Фото: pxhere.com
В Казахстане значительно сократилось производство фармпрепаратов. Данные привели в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.
За январь-июнь 2023 года произведено лекарств на 72,7 миллиарда тенге. В прошлом году за аналогичный период объем производства был на 0,9 процента больше (73,3 миллиарда тенге).
"Объём производства фармацевтических препаратов в первом полугодии 2023 года составил 5,3 миллиарда тенге, что на 36 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8,2 миллиарда тенге)", - сказано в сообщении.
В Казахстане производством фармпродуктов и препаратов занимается 12 предприятий.
По сравнению с июнем прошлого года фармацевтические препараты в июне 2023 года подорожали на 11,4 процента.
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