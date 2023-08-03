Производство фармпрепаратов в Казахстане сократилось на 36%

В Казахстане значительно сократилось производство фармпрепаратов. Данные привели в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.

За январь-июнь 2023 года произведено лекарств на 72,7 миллиарда тенге. В прошлом году за аналогичный период объем производства был на 0,9 процента больше (73,3 миллиарда тенге).

"Объём производства фармацевтических препаратов в первом полугодии 2023 года составил 5,3 миллиарда тенге, что на 36 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8,2 миллиарда тенге)", - сказано в сообщении.

В Казахстане производством фармпродуктов и препаратов занимается 12 предприятий.

По сравнению с июнем прошлого года фармацевтические препараты в июне 2023 года подорожали на 11,4 процента.