Производителям социальных продуктов в России запретили менять объем упаковки

Генеральная прокуратура России добилась внесения изменений в "ГОСТ 8.579-2019. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры РФ.

Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара. По новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 0,5, 1 и 2 кг грамм, молоко – 0,2, 0,25, 0,5, 1 и 2 литра.

По данным ведомства, производители нередко сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости.

Минпромторг России и минсельхоз России ориентированы на необходимость оказания содействия по внедрению на практике соответствующих требований с соблюдением баланса интересов всех участников торговых правоотношений.

ГОСТ 8.579-2019 является межгосударственным стандартом, действующим и на территории Казахстана.