Производительность майнинга в Казахстане сократилась втрое за год

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Казахстан потерял лидирующие позиции в мире по производительности майнинга и вернулся по этому показателю к началу 2021 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Согласно оперативным данным Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий (КАБТ), доля страны в глобальном хешрейте упала с 18,3 процента до шести процентов. Такая информация была озвучена председателем правления КАБТ Сапаром Ахметовым 2 февраля на панельной сессии форума Kazakhstan Blockchain Day 2023.

Одной из важных причин этого явления специалисты назвали "отбеливание" внутреннего рынка от "серых" майнеров, его легализация. По словам Сапара Ахметова, во время рейдовых проверок в РК 70 процентов криптодобытчиков были отключены от электроэнергии и ушли из страны. Речь идёт о тех, кто "майнил" криптовалюту под прикрытием, не афишируя свою деятельность и потребляя большой объём электроэнергии.

Прошедший год стал сложным не только для "серых", но и для "белых" майнеров, которые легализовались на территории Казахстана и стали представлять новый вид бизнеса. Стресс-фактором стало рекордное за всю историю глобальной криптоиндустрии падение котировок биткоина — с 41,5 тысячи долларов США в начале года до 16,6 тысячи долларов США в декабре. А именно эта цифровая монета является наиболее популярной среди казахстанских криптодобытчиков: 98 процентов майнинговых ферм РК добывают именно биткоины.

2022-й стал первым годом, когда владельцы ферм начали платить налог на майнинг. С 1 января ставка была утверждена на уровне один тенге за один использованный киловатт энергии. Согласно данным министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), за первые три квартала майнеры заплатили в бюджет налогов на сумму 2,3 миллиарда тенге (или 5,08 миллиона долларов США по среднегодовому курсу Нацбанка). Сравнить эту цифру пока не с чем. Но о динамике налогов крупнейших data-центров страны можно судить по актуальным данным выплат ведущих игроков.

С 1 января 2023 года налоговая ставка для майнеров стала дифференцированной и значительно повысилась. Согласно данным МЦРИАП, теперь она зависит не только от количества потраченной электроэнергии, но и от её цены. Чем выше стоимость закупаемой энергии, тем ниже налог на неё. Ставка колеблется в диапазоне от одного до 25 тенге за кВт (в среднем 10 тенге за кВт).

Кроме того, в настоящее время на подписи президента находится проект закона "О цифровых активах в РК", согласно которому с 1 апреля майнеры должны будут лицензировать свою деятельность и начать платить ещё один налог — на добавленную стоимость. Если Касым-Жомарт Токаев подпишет законопроект, то криптодобытчики должны будут, как и все остальные производители товаров, перечислять налог в зависимости от полученной прибыли.

Сами майнеры системой налогообложения недовольны.

"С нашей точки зрения есть несколько моментов, которые необходимо в дальнейшем прорабатывать с государством. С момента вступления в силу нового закона, у цифрового майнинга появляется прозрачная система налогообложения, которая зависит от полученных доходов. И поэтому время, когда взималась плата за цифровой майнинг в зависимости от потреблённой энергии, подходит к концу. Это нелогично — облагать налогом ресурс, который используется в производстве, ещё до момента получения какой-либо прибыли. Это как облагать налогом бензин для таксиста", — отметил на форуме вице-президент Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане (АБИДЦ) Сергей Путра.

Что касается энергопотребления, то госорганы пока не могут оценить общую долю использования энергии всеми майнерами — и "белыми", и "серыми". Если от первых профильное ведомство начало получать отчётную информацию, то вторые остаются в тени. По оценке Сергея Путры, объём потребления "серых" криптодобытчиков сравнялся с объёмом их легализованных коллег.

В ответе на запрос Ranking.kz МЦРИАП озвучил весь объём электроэнергии, которую зарегистрированные майнеры использовали за 2022 год. По данным источника, он составил 1,55 миллиарда кВт/ч. При сравнении этой цифры с общим объёмом потребления за прошлый год — 112,9 миллиарда кВт/ч (данные АО "KEGOC") — доля использованной "белыми" майнерами энергии составила 1,4 ппроцента. Данные о годовом объёме потребления являются оперативной информацией единого системного оператора и после утверждения отчёта могут быть скорректированы.

Напомним: новый законопроект запрещает майнерам получать энергию напрямую из общей энергосистемы страны. Они смогут рассчитывать только на импорт, объекты возобновляемых источников энергии либо свою генерацию.

В связи с этим криптоиндустрия Казахстана, по мнению участников форума, может получить новую инвестиционную ценность для страны. В перспективе майнинг должен самостоятельно строить для себя электростанции. Руководитель Казахстанской электроэнергетической ассоциации Талгат Темирханов поясняет: всё зависит от того, какой линии развития электроэнергетики (газовой или угольной) будет придерживаться Казахстан в будущем. Уже сегодня есть инвесторы, которые готовы вкладывать в строительство небольших угольных станций мощностью 50–100 МВт. По задумке, эти ГРЭС должны не подключаться к общей энергосистеме страны, а работать только на майнеров. Эта идея пока находится в стадии обсуждения, так как она не отвечает главным принципам "зелёного" развития энергетики страны — переходу на экологичные возобновляемые источники.