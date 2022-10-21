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pixabay.com Сегодня, 11:36
43
Фото: pixabay.com

Произведения казахстанских писателей переведут на популярные языки мира

Министерством культуры и спорта ведутся переговоры с зарубежными издательствами по переводу и распространению трудов казахстанских писателей и поэтов. О достигнутых договоренностях стало известно в ходе Франкфуртской международной книжной ярмарки, которую посетил председатель Комитета по делам архивов и управления документацией МКС РК Куат Бораш, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Франкфуртская ярмарка является одним из главных событий в мире книгоиздания, которое в этом году собрало около тысячи писателей, поэтов и драматургов из 85 стран мира. На площадке ярмарки проходят деловые встречи, круглые столы, концерты.

"Сегодня казахстанская литература является частью глобального пространства, занимает в нем важное место. Благодаря нашим писателям мы имеем уникальную возможность рассказать о нашей богатой истории и самобытной культуре максимально широкому кругу граждан во многих странах мира. При этом нашей задачей является продвижение как наших классиков, так и современных авторов на рынки Европы и Азии. Именно поэтому сегодня мы ведем переговоры с ведущими издательствами по переводу и продвижению отечественной литературы", - сказал Куат Бораш.

Ежегодно участниками ярмарки становятся порядка семи тысяч издательств из 100 стран мира. Мероприятие посещают более 275 тысяч человек, во время её работы проводится свыше четырёх тысяч мероприятий.

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#международное сотрудничество #Международный фестиваль
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:36
43
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