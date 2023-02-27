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Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане
Итоги исполнения и предложения по актуализации программы повышения доходов населения рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в результате реализации программы были увеличены зарплаты более 1,1 миллиона работников бюджетной сферы, в частности, 74 тысяч врачей в среднем на 30%, 600 тысяч педагогов и учителей – на 25%, 173 тысяч представителей среднего медицинского персонала – на 20% и других категорий работников бюджетных организаций – на 20%. Приняты дополнительные меры по обеспечению занятости и сокращению разрыва в оплате труда среди работников.
Вместе с тем на сегодняшний день проработаны меры для актуализации программы до 2029 года. При этом её планируется разделить на республиканский и региональный уровни, что позволит максимально вовлечь местные исполнительные органы.
Одними из основных направлений в предстоящий период станут создание рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости, повышение доходов сельского населения в рамках проекта "Ауыл Аманаты" и оказание различных мер господдержки малому и среднему бизнесу.
Кроме того, планируется продолжить работу по повышению заработных плат из бюджета и оказанию гражданам проактивных мер социальной поддержки посредством новых цифровых сервисов.
Премьер отметил необходимость в двухдневный срок обеспечить утверждение региональных планов повышения доходов населения, а также в ускоренном порядке согласовать и внести актуализированную программу в форме комплексного плана в правительство.
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