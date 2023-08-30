Программу поддержки разработали для завершивших карьеру казахстанских тяжелоатлетов
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Федерация тяжёлой атлетики РК разработала программу по поддержке ветеранов спорта и спортсменов, завершивших профессиональную карьеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт федерации.
Цель программы – социальная и профессиональная поддержка, помощь в адаптации после завершения спортивной карьеры.
Направления программы:
— организация медицинских осмотров и консультаций, медпомощь специалистов ветеранам и спортсменам, получивших травму во время спортивной деятельности;
— помощь участникам программы в трудоустройстве и поиске новых профессиональных возможностей;
— обеспечение участия ветеранов спорта в республиканских и международных первенствах;
— разработка программ и курсов для повышения квалификации участников, организация тренингов по развитию новых навыков.
Программа рассчитана на четыре года. Разработаны критерии отбора для включения в число участников программы, в их числе продолжительность спортивной карьеры, уровень спортивных достижений атлетов, оценка потребности в поддержке и прочее. При этом программа и критерии, разработанные федерацией, являются открытыми к обсуждению. Предложения просят направлять на официальную почту федерации: office@wfrk.kz.
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