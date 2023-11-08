Программу MBA для сотрудников благотворительных организаций запускают в Казахстане

Университет Нархоз совместно с частным фондом "Dos.Co" анонсировали запуск программы Executive MBA в сфере управления неправительственными и некоммерческими организациями, передаёт BaigeNews.kz.

Магистерская программа предназначена для сотрудников неправительственных организаций и благотворительных фондов, а также для представителей бизнеса и государственных структур, взаимодействующих с НПО сектором.

Согласно данным министерства культуры и информации, в Казахстане функционируют более 18 000 активных неправительственных организаций, которые меняют наше образование, науку, спорт, поддерживают социально-уязвимые слои населения и так далее.

"Мы наблюдаем стремительное развитие неправительственных и некоммерческих организаций в Казахстане. Однако в данный момент в системе высшего образования нет образовательных программ, готовящих кадры к работе с социальными и благотворительными проектами", – рассказала учредитель частного фонда "Dos.Co" Гульнар Досаева.

Обучение включает в себя опыт и экспертизу профессоров Университета Нархоз, руководителей местных крупных фондов и приглашённых профессоров из Высшей Школы Экономики с опытом в становлении и развитии некоммерческого сектора на территории СНГ.

1 декабря 2023 года запланирован старт набора абитуриентов в первую группу. Программа подразумевает полноценную степень EMBA – по завершении обучения студенты получают международный академический диплом.

Университет Нархоз – одно из ведущих образовательных учреждений страны, основанное в 1963 году, предоставляющее высококачественное образование для будущих лидеров в различных областях. Наша миссия – вдохновлять, генерировать знания и обучать людей умению учиться, современным компетенциям, благодаря которым они повышают качество экономических, правовых, технологических и социальных изменений.

Частный фонд "Dos.Co" – некоммерческий фонд интеллектуального волонтёрства, миссия которого – объединение НПО и интеллектуальных волонтёров для системного и эффективного решения общественных задач. Мы помогаем социально ориентированным НКО и НПО в решении их операционных задач путём привлечения специалистов и экспертов из разных сфер, оказывающих услуги pro bono.