Программа "7-20-25": сколько займов выдано в Казахстане
Сегодня, 20:53
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Сегодня, 20:53Сегодня, 20:53
95Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 71 320 займов на сумму 967,9 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
В Астане выдано 25 681 займ на 404,1 миллиарда тенге, Алматы 14 374 займа на 222,8 миллиарда тенге, Шымкенте 5 334 займа на 66 миллиардов тенге.
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