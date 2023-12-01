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Программа "7-20-25": сколько займов выдано в Казахстане

Сегодня, 20:53
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 20:53
Сегодня, 20:53
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 71 320 займов на сумму 967,9 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.  

В Астане выдано 25 681 займ на 404,1 миллиарда тенге, Алматы 14 374 займа на 222,8 миллиарда тенге, Шымкенте 5 334 займа на 66 миллиардов тенге. 

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