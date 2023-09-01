Прогнозы по объёмам дефицита воды в Казахстане озвучил Токаев

Выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность проблема доступности и качества водных ресурсов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Актуальной остается проблема доступности и качества водных ресурсов. С учетом тенденции роста населения и экономики к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 миллиардов кубических метров", - заявил Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что наша страна зависит от ресурсов трансграничных водных источников.

"Реки и каналы Евразии – общее природное достояние, призванное объединять народы и экономики", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что по данному вопросу нужно всегда находить понимание и взаимовыгодный консенсус со своими соседями и друзьями.