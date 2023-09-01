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Прогнозы по объёмам дефицита воды в Казахстане озвучил Токаев

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Прогнозы по объёмам дефицита воды в Казахстане озвучил Токаев Сегодня, 12:15
Сегодня, 12:15
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Выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность проблема доступности и качества водных ресурсов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Актуальной остается проблема доступности и качества водных ресурсов. С учетом тенденции роста населения и экономики к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 миллиардов кубических метров", - заявил Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что наша страна зависит от ресурсов трансграничных водных источников.

"Реки и каналы Евразии – общее природное достояние, призванное объединять народы и экономики", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что по данному вопросу нужно всегда находить понимание и взаимовыгодный консенсус со своими соседями и друзьями.

"Поэтому проведение выверенной водной политики, решение вопросов трансграничного водопользования – это важнейшие задачи Правительства, - сказал Президент Казахстана.

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