Прогнозы по объёмам дефицита воды в Казахстане озвучил Токаев
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Выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность проблема доступности и качества водных ресурсов, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Актуальной остается проблема доступности и качества водных ресурсов. С учетом тенденции роста населения и экономики к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 миллиардов кубических метров", - заявил Глава государства.
Президент Казахстана подчеркнул, что наша страна зависит от ресурсов трансграничных водных источников.
"Реки и каналы Евразии – общее природное достояние, призванное объединять народы и экономики", - сказал он.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что по данному вопросу нужно всегда находить понимание и взаимовыгодный консенсус со своими соседями и друзьями.
"Поэтому проведение выверенной водной политики, решение вопросов трансграничного водопользования – это важнейшие задачи Правительства, - сказал Президент Казахстана.
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