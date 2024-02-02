Прогнозом на выходные поделились казахстанские синоптики

На большей части Казахстана ожидается пасмурная погода с осадками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, в выходные дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет определяться атлантическим циклоном, центр которого расположился на севере Скандинавии.

"На большей части страны он вызовет облачность и очаговые осадки в разной фазе с метелями, порывистыми ветрами и гололедными явлениями", - сообщили в Казгидромете.

В ведомстве отметили, что погода без осадков сохранится только в южных регионах.

Также синоптики прогнозируют, Атлантический циклон станет причиной постепенного повышения температуры практически на всей территории республики.