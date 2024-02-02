Прогнозом на выходные поделились казахстанские синоптики
Сегодня, 16:19
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Сегодня, 16:19Сегодня, 16:19
77Фото: baigenews.kz
На большей части Казахстана ожидается пасмурная погода с осадками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, в выходные дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет определяться атлантическим циклоном, центр которого расположился на севере Скандинавии.
"На большей части страны он вызовет облачность и очаговые осадки в разной фазе с метелями, порывистыми ветрами и гололедными явлениями", - сообщили в Казгидромете.
В ведомстве отметили, что погода без осадков сохранится только в южных регионах.
Также синоптики прогнозируют, Атлантический циклон станет причиной постепенного повышения температуры практически на всей территории республики.
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