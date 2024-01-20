Проглотил кусочек плинтуса: 11-месячного малыша спасли в Мангистау

Мангистауские врачи спасли 11-месячного ребенка, у которого в органах дыхания застрял инородный предмет. Инцидент произошел в селе Болашак Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как рассказали врачам родители ребенка, сначала у него появились признаки одышки, его тело начало синеть. Родители обратились за помощью к единственной медсестре села Болашак. Осмотрев малыша, медсестра начала оказывать первую помощь. Однако извлечь инородное тело, находившееся в горле, ей не удалось.

"Родители 11-месячного ребенка позвонили и попросили срочно приехать домой. Это уже было поздно вечером. Сразу оказала первую помощь. Вспомнила, как наши врачи говорили, что в таких ситуациях ребенку надо дать выпить масло. Ребёнку стало немного легче. Однако инородное тело, находившееся в горле, так и не вышло. Через три часа мы с родителем на скорой помощи прибыли в Жанаозен", — рассказала медсестра Аннуза Кадырова.

Руководство областной станции скорой и неотложной медицинской помощи в связи с плохими погодными условиями на дороге вышло на руководство компании "Озенмунайгаз". Машина нефтяной компании выехала навстречу скорой помощи. Фельдшер Жанаозенской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рамазан Есполов и водитель Аманбек Абдыев быстро доставили ребенка с родителями в городскую больницу.

"Со станции Болашак Каракиянского района в 18:30 привезли 11-месячного ребенка. Малыш был беспокоен, у него появились признаки рвоты. По словам матери, по дороге в больницу он синел и задыхался. В ходе рентгенографии инородного тела обнаружено не было. Затем малыша осмотрел лор-врач, который с помощью катетера "Фолея" в верхней трети части пищевода выявил и извлек инородное тело. По словам родителей, ребенок проглотил небольшой кусочек плинтуса. В течение суток малыш находился под хирургическим контролем. После улучшения состояния родителей и ребенка отправили домой. Сейчас здоровью ребенка ничто не угрожает", — рассказал врач-хирург Жанаозенской городской многопрофильной больницы Максат Унайбаев.

Село Болашак находится в 160 километрах от Жанаозена. Родители выразили благодарность врачу-хирургу Жанаозенской городской многопрофильной больницы Максату Унайбаеву, медсестра Баян Мынжановой, медсестре села Болашак Аннузе Кадыровой, фельдшеру городской станции скорой помощи Рамазану Есполатову, водителям Парахату Сегизову и Аманбеку Абдыеву.