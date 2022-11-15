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Проезд в общественном транспорте Астаны будет бесплатным в день выборов Президента
В Астане 20 ноября, в день выборов Президента Казахстана, проезд в автобусах будет бесплатным. Это коснётся как городских, так и пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
По данным акимата, общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 6:00 до 23:00 часов. С 21 ноября, в понедельник, общественный транспорт будет работать в штатном режиме с оплатой по безналичному расчёту.
В акимате отметили, что с марта 2020 года по поручению акима столицы был введён бесплатный проезд для всех несовершеннолетних жителей города. За это время учащимися совершено 43 миллиона поездок.
Также бесплатным проездом пользуются льготные категории граждан, в числе которых пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие.
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