Проезд в автобусах для детей до 18 лет станет бесплатным в Караганде

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В Караганде бесплатный проезд для детей с семи до 18 лет запустят с первого мая, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сегодня во время брифинга сообщил руководитель управления транспорта Карагандинской области Алибек Дюсембеков.

Напомним, 18 января аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил сделать проезд по городу для школьников и студентов с 7 до 18 лет бесплатным. По его словам, это даст возможность детям быть более мобильными, посещать кружки и секции по интересам, а не месту проживания. Это большая поддержка для семей, особенно многодетных.

Алибек Дюсембеков сообщил, что в скором времени для детей и студентов будут запущены новые транспортные карты, которые необходимо будет также прикладывать к валидатору. Это делать будет необходимо, так как такие поездки будут фиксироваться, и в последующем автопаркам будет выплачиваться за них компенсация. То есть, родителям нужно объяснить детям, что важно фиксировать поездку в автобусе.

"Сейчас право бесплатного проезда в Караганде имеют 20 категорий граждан, это 35 920 человек. Также по льготному тарифу в 50 тенге автопарки перевозят пенсионеров, их 46 175 человек. По поручению акима Карагандинской области всем детям Караганды от 7 до 18 лет будет обеспечен льготный проезд. Данный вопрос сейчас находится на стадии проработки. Сейчас мы формируем списки детей. Пока у нас порядка 110 000 учащихся школ и колледжей. Хочу отметить, что данная льгота будет действовать исключительно при валидации карты, по аналогичной схеме с социальной льготой. То есть льгота будет действовать только при прикладывании транспортной карты, так как в дальнейшей, по данным системы ONAY!, автопаркам будет проводиться компенсация за перевезённого пассажира", - сообщил Алибек Дюсембеков.

Спикер отметил, что в случае, если ребёнок забыл карту дома, льгота действовать не будет. Оплату необходимо будет произвести. При этом напоминают, что кроме наличной оплаты (150 тенге), есть несколько способов альтернативной оплаты проезда.

"Необходимо обязательно оформить детскую транспортную карту. Это можно будет сделать в пунктах ONAY!. Мы дополнительно сообщим о дате запуска продажи карт. Также хочу отметить, что льгота будет действовать для всех детей, вне зависимости от места проживания и прописки, при наличии и валидации транспортной карты. К примеру, её могут приобрести дети из других городов. Также отмечу, что льготный проезд будет действовать в течение всего года и в любое время дня, вне зависимости от школьных и студенческих каникул", - рассказал Алибек Дюсембеков.

Что касается вопроса о том, как поступить с остатком средств на детской карте, спикер отметил: весь остаток можно либо перевести на другую карту, либо сделать возврат средств, написав заявление.