Проезд через перевал Алтын Емель закрыли из-за непогоды

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Ещё одну трассу закрыли из-за непогоды в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"Из-за обильных осадков, метели и порывистого ветера до 20 метров в секунду на перевале Алтын Емель автодороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" с 20:30 вводится ограничение дорожного движения для всех видов автотранспортных средств", - сообщили в компании.

На участке задействовано шесть единиц специальной техники.

Ранее движение ограничили на участке трассы Алматы - Усть-Каменогорск.