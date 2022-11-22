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КазАвтоЖол Сегодня, 18:41
146
Сегодня, 18:41
146
Фото: КазАвтоЖол

Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск закрыли из-за непогоды

Движение по трассе республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" ограничили для грузовых машин. Оперативной информацией о ситуации на дорогах поделились в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В области Абай с 18:30 в связи с ухудшением погодных условий будет ограничено движение для грузовых транспортных средств с прицепом и полуприцепом на автомобильной дороге республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" км 615- 967. Это участок от границы Алматинской области до села Калбатау", - говорится в сообщении. 

Отрезок находится на реконструкции ТОО "СП "СинеМидасСтрой". Для предотвращения снежного коллапса на данном участке дороги задействовано 20 единиц спецтехники.

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#дороги #непогода #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:41
146
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