Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск закрыли из-за непогоды

Фото: КазАвтоЖол

Движение по трассе республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" ограничили для грузовых машин. Оперативной информацией о ситуации на дорогах поделились в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В области Абай с 18:30 в связи с ухудшением погодных условий будет ограничено движение для грузовых транспортных средств с прицепом и полуприцепом на автомобильной дороге республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" км 615- 967. Это участок от границы Алматинской области до села Калбатау", - говорится в сообщении.

Отрезок находится на реконструкции ТОО "СП "СинеМидасСтрой". Для предотвращения снежного коллапса на данном участке дороги задействовано 20 единиц спецтехники.