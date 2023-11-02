Проекты-флагманы начнут искать Казахстан и Венгрия
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Широкий круг вопросов сотрудничества в различных отраслях экономики обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и глава правительства Венгрии Виктор Орбан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Сообщается, что Венгрия остаётся важным торгово-экономическим партнёром Казахстана в Европейском союзе. Товарооборот между странами в прошлом году вырос на 24% и составил 172 миллиона долларов. Положительная динамика сохраняется и в текущем году.
"Мы видим значительный потенциал для наращивания торговли и готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Венгрию по 95 позициям на сумму порядка 700 миллионов долларов. Предлагаю приложить совместные усилия по расширению номенклатуры поставляемых товаров", — сказал Смаилов.
Стороны отметили, что большие перспективы также имеются в инвестиционном сотрудничестве. В целом с 2005 года в Казахстан вложено около 330 миллионов долларов прямых венгерских инвестиций. Только за 2021-2022 годы инвестировано около 75 миллионов долларов, что составляет почти четверть от общего объёма.
Со своей стороны Виктор Орбан отметил, что у Казахстана и Венгрии хорошо развиты политические контакты, поэтому теперь нужно уделить большее внимание углублению и расширению экономических связей.
"Президент вашей страны выступил с предложением, чтобы мы выдвинули как можно больше проектов, которые сможем реализовать совместно. Опыт показывает, что государства, находящиеся далеко друг от друга, могут осуществить прорыв в экономике за счёт какого-то проекта-флагмана. Он помогает вовлекать в сотрудничество другие более мелкие предприятия. Наша задача сейчас – выяснить, какие проекты-флагманы мы можем реализовать. Мы надеемся, что сможем интенсивно поработать над этим", — сказал премьер-министр Венгрии.
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