  • 23 Января, 13:46
  • BAIGENEWS

Проект "поезд+самолет" на маршруте Костанай-Астана-Шымкент запустят в феврале

Сегодня, 13:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
КТЖ Сегодня, 13:06
Сегодня, 13:06
97
Фото: КТЖ

С 3  по 28 февраля АО "Пассажирские перевозки", авиакомпания "SCAT" и компания "UvU" протестируют проект "Поезд+Самолет", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КТЖ".

"Инициатива предоставит возможность приобрести билеты на автобус, самолет и поезд для удобных пересадок между различными видами транспорта. Проект будет протестирован на маршруте "Костанай-Астана-Шымкент" и обратно с отправлением в нечетные дни. Завершение проекта запланировано на 28 февраля", - сообщили в КТЖ.

В ведомстве также напомнили,  что в рамках развития интермодальных перевозок действуют услуги "Проезд с пересадкой", "От перрона до дома" и "Заказной автобус".

Самое читаемое

Наверх