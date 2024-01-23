Проект "поезд+самолет" на маршруте Костанай-Астана-Шымкент запустят в феврале
Сегодня, 13:06
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Сегодня, 13:06Сегодня, 13:06
97Фото: КТЖ
С 3 по 28 февраля АО "Пассажирские перевозки", авиакомпания "SCAT" и компания "UvU" протестируют проект "Поезд+Самолет", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КТЖ".
"Инициатива предоставит возможность приобрести билеты на автобус, самолет и поезд для удобных пересадок между различными видами транспорта. Проект будет протестирован на маршруте "Костанай-Астана-Шымкент" и обратно с отправлением в нечетные дни. Завершение проекта запланировано на 28 февраля", - сообщили в КТЖ.
В ведомстве также напомнили, что в рамках развития интермодальных перевозок действуют услуги "Проезд с пересадкой", "От перрона до дома" и "Заказной автобус".
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