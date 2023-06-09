Продлён запрет на вывоз лесоматериалов из Казахстана

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Ещё на полгода продлили запрет на вывоз лесоматериалов из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Юрист "Параграф".

Запрет введён на вывоз с территории РК сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов (код ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407) вне зависимости от страны происхождения, за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 4406910000 - "Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные".

Приказ МИИР от 7 июня 2023 года №419 вводится в действие с 10 июня.